Футбольный скандал местного значения. Дисквалифицированный тренер Александр Акопов рассказал о том, почему преподавателям и юным футболистам пришлось материться. Инцидент произошел на

Футбольный скандал местного значения. Дисквалифицированный тренер Александр Акопов рассказал о том, почему преподавателям и юным футболистам пришлось материться. Инцидент произошел на заключительном матче первенства области по футболу. Владимирская команда “Созвездие” играла с футболистами из города Струнино “5-ый Октябрь”. Двух тренеров “Созвездия” Юрия Петрова и Александра Акопова дисквалифицировали на год. Как сообщили в областной федерации футбола,