Владимирцы в рамках общегородского субботника, который состоялся 14 октября, высадили возле Соловьиного пруда 20 саженцев кустарника пузыреплодника пурпурного.

Владимирцы в рамках общегородского субботника, который состоялся 14 октября, высадили возле Соловьиного пруда 20 саженцев кустарника пузыреплодника пурпурного. Об этом сообщила городской администрации.Новые растения образовали настоящую живую изгородь. Кроме того, неравнодушные жители убрали прилегающую территорию. В мероприятии участвовали более 40 волонтёров, представителей мэрии и некоммерческих организаций. Владимирцы очистили берега Соловьиного пруда от опавшей листвы, сломанных веток и бытового мусора.В горадминистрации напоминают, что благоустраивать водоём жители начали ещё в 2015 году. С тех пор удалось многое сделать. В частности, расчистили дно пруда, убрали находящиеся по соседству старые гаражи, установили лавочки и оборудовали освещение.