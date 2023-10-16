В Селивановском районе при лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибла 32-летняя пассажирка. Трагедия произошла на 84-м километре дороги «Владимир – Муром – Арзамас», у деревни

В Селивановском районе при лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибла 32-летняя пассажирка. Трагедия произошла на 84-м километре дороги «Владимир – Муром – Арзамас», у деревни Николо-Ушна 15 октября, около 12:00. Как сообщают госавтоинспекторы, один из водителей на повороте не справился с управлением. Анна Якимова, инспектор отдела пропаганды ГИБДД области Водитель автомашины “Хендай Элантра”, двигаясь по