В поселке Галицы Гороховецкого района завершился капитальный ремонт школы. После осенних каникул ученики вернутся в обновленные классы.

В поселке Галицы Гороховецкого района завершился капитальный ремонт школы. После осенних каникул ученики вернутся в обновленные классы.В образовательном учреждении отремонтировали кровлю, фасад, входные группы, системы отопления, водо- и электроснабжения, провели внутреннюю отделку.«Благодаря федеральной программе по капитальному ремонту школ страны, в том числе и в нашем регионе, уже началась реализация многолетней мечты учреждений образования. В проекте бюджета на 2024-2026 годы определены необходимые финансовые объемы для выполнения Народной программы, которую вместе с людьми составила партия Едина Россия. Это говорит о том, что все запланированное будет выполнено», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.