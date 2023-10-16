В Коврове индивидуальный предприниматель не справился с ремонтом в Городской больнице №2. И...

В Коврове индивидуальный предприниматель не справился с ремонтом в Городской больнице №2.И теперь, как информирует региональная пресс-служба прокуратуры, в отношении подрядчика возбуждено административное дело за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.Как выяснилось, в мае 2023 года между индивидуальным предпринимателем и ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница № 2» был заключен контракт на проведение работ по капитальному ремонту крыши поликлиники.Срок окончания работ строго обозначили — 28 августа 2023 года.«Из всего объема работ, предусмотренных контрактом, подрядчиком выполнен лишь частичный демонтаж старого покрытия крыши и вентиляционных шахт. В настоящее время работы на объекте не завершены. Подрядчиком принято решение о расторжении контракта...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Как следствие: в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ («бездействие, повлекшие неисполнение обязательств...»)В данный момент прокурором направлена информация в МО МВД России «Ковровский» для проведения процессуальной проверки.Теперь решается вопрос о привлечении другого подрядчика, чтобы всё же завершить работы в «Ковровской городской больнице №2».Фото: pxfuel.com