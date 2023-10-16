Ремонт кровли, как выяснили прокуроры, проходит с нарушениями. После проверки надзорного ведомства выяснилось, что сроки сдвинуты. В мае этого года медучреждение заключило контракт на

Ремонт кровли, как выяснили прокуроры, проходит с нарушениями. После проверки надзорного ведомства выяснилось, что сроки сдвинуты. В мае этого года медучреждение заключило контракт на капитальный ремонт крыши поликлиники для взрослых. Кровлю должны были починить еще в августе, на дворе середина октября. Татьяна Логинова, старший помощник прокурора области Из всего объема работ, предусмотренных контрактом, подрядчиком выполнен