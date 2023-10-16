В Клязьминском сельском поселении похоронили 25-летнего рядового, погибшего во время проведения специальной военной операции.

В Клязьминском сельском поселении похоронили 25-летнего рядового, погибшего во время проведения специальной военной операции. Об этом 13 октября рассказала администрации Ковровского района.Имя бойца не называется. В сообщении указывается, что он добровольно заключил контракт в июле 2023 года. На траурной церемонии вместе с родными и близкими военнослужащего был глава районной администрации Вячеслав Скороходов.«Сегодня мы провожаем в последний путь воина, настоящего мужчину, который встал на защиту нашей Родины. Он счёл своим долгом быть в первых рядах тех, кто спасает и защищает и сделал всё возможное, чтобы над нами было чистое небо», – сказал во время похорон ковровский руководитель.