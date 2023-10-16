Сотрудники администрации города, волонтеры и коммунальные службы продолжают уничтожать рекламу наркотиков. За первую половину октября с улиц Владимира исчезло около сотни таких граффити.

Сотрудники администрации города, волонтеры и коммунальные службы продолжают уничтожать рекламу наркотиков. За первую половину октября с улиц Владимира исчезло около сотни таких граффити. Данные о рекламе наркотиков поступают в управление по экономической безопасности и борьбе с коррупцией администрации города, в коммунальные службы. Волонтеры лично стараются следить за появлением новых граффити. Жителей города призывают помочь с