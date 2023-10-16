Александр Левшин стал гостем гала-ужине российской музыкальной премии Виктория. Он входит в так называемый ближний круг друзей Аллы Пугачевой. По его словам, с Примадонной он недавно и виделся, и слышал ее. Поэтому и знает о ее настроении сегодня

Александр Левшин стал гостем гала-ужине российской музыкальной премии "Виктория". Он входит в так называемый "ближний круг" друзей Аллы Пугачевой. По его словам, с Примадонной он недавно и виделся, и слышал ее. Поэтому и знает о ее настроении сегодняПосле событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе сдетьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частнымбортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт"даркон" Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила вИерусалиме 22 мая прошлого года.А что думает об этом ее резонансном отъезде гитарист и композиторАлександр Левшин? Он ведь съел с Примадонной, что называется, пуд соли. В 1980году Левшин был приглашен на студию "Мелодия" для участия в записи песен АллыПугачевой: "Дежурный ангел", "Усталость", "Как тревожен этот путь". Послесовместной работы Примадонна позвала его "Рецитал" в качестве музыканта. Послесоздания в 1987-м "Театра песни Аллы Пугачевой" Левшин стал участвовать вконцертах Примадонны как гитарист, солист и автор-исполнитель."Все люди, которые сейчас находятся в Израиле, очень сильнорискуют, – уверен Левшин. – Но после того вероломного нападения, котороепроизошло на эту страну 7 октября, всем надо сплотиться. Особенно в этой связия переживаю за Аллу Пугачеву. И очень надеюсь, что ее все происходящее не коснется".Левшин пояснил свои страхи: "Она приехала туда для комфортнойжизни, хотела, чтобы ее дети жили в теплой стране. Да, я знаю, что они сейчас ходяттам в бомбоубежище. Но даже после случившегося горя она в Россию не приедет. Оназнает, как и что делать, и не надо ей в этом мешать. В Израиле Алла уженаладила какой-то свой быт, дети учат иврит. И решили пустить в той странекорни, тем более, муж певицы (признан иноагентом – Прим. ред.) – еврей по маме, с которой я был знаком.И он давно мечтал переехать в Израиль – голос крови никто не отменял. Ему всегданравилась эта страна".