Большой настоятельный сад на территории Спасо-Евфимиевого монастыря пополнится 13 саженцами лип. Об этом сообщил Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Возрождение монастырских садов

Большой настоятельный сад на территории Спасо-Евфимиевого монастыря пополнится 13 саженцами лип. Об этом сообщил Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Возрождение монастырских садов началось еще летом. Уже приведены порядок Аптекарский огород, старый плодовый сад, входная группа. Работы продлятся до ноября. Из поста группы Владимиро-Суздальского музея-заповедника во «ВКонтакте» Один из элементов сада, рождающегося на наших глазах (до недавнего времени это