Новосибирск по праву называют культурно-научной столицей, транспортно-логистическим хабом страны и образовательно-промышленным центром России. В этом можно убедиться, посетив современный и высокотехнологичный стенд региона на Международном форуме-выставке РОССИЯ, который начнёт свою работу 4 ноября в г. Москве на территории ВДНХ.

Новосибирск по праву называют культурно-научной столицей, транспортно-логистическим хабом страны и образовательно-промышленным центром России. В этом можно убедиться, посетив современный и высокотехнологичный стенд региона на Международном форуме-выставке "РОССИЯ", который начнёт свою работу 4 ноября в г. Москве на территории ВДНХ.Стенд Новосибирской области будет представлен в форме треугольника, по принципу знаменитой формулы успеха академика Лаврентьева, основателя новосибирского Академгородка. Именно поэтому базовый принцип стремительного развития региона был заложен в ключевую идею стенда – показать конкурентное преимущество Новосибирской области тремя зонами: наука, образование и производство, которые будут представлены с использованием новейших современных технологий.Посетители выставки смогут оценить масштаб транспортно-логистического комплекса и научно-инновационных объектов региона, прогуляться на по улицам города через интерактивную дверь и в режиме реального времени посетить знаковые места, познакомиться с жителями, а самые юные гости смогут отправиться в путешествие по научному центру со сказочными героями, чтобы спасти Новосибирскую космическую станцию.Смысловой доминантой стенда выступит витрина достижений Новосибирской области, экспонатами которой будут самый длинный в стране арочный Бугринский мост, Технопарк Новосибирского Академгородка, Биотехнопарк, самый большой ледовый дворец за Уралом – "Сибирь-Арена", Новосибирский центр волейбола и другие объекты.Форум-выставка будет работать с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ в Москве.Приглашаем вас в гости к нам, в сибирскую столицу, наполненную загадками, интересными и невероятными открытиями и, самое главное, гостеприимными хозяевами!