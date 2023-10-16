52 килограмма гашиша и 4,5 килограмма марихуаны обнаружили правоохранители у жителя Владимира. Крупный улов достался владимирским полицейским и их федеральным коллегам. Оперативники

52 килограмма гашиша и 4,5 килограмма марихуаны обнаружили правоохранители у жителя Владимира. Крупный улов достался владимирским полицейским и их федеральным коллегам. Оперативники выяснили, что ранее судимый житель Владимира связан с наркоторговлей. В его доме нашли пакет с запрещенным веществом растительного происхождения, а в тайнике-закладке оказался целый склад наркотиков. Ирина Волк, официальный представитель МВД России Еще