Прием бумаги осуществляется в рамках четвертого сезона Всероссийской акции «БумБатл». Она преследует цель сократить объемы мусорных полигонов и помочь сохранить лесной фонд страны,

Прием бумаги осуществляется в рамках четвертого сезона Всероссийской акции «БумБатл». Она преследует цель сократить объемы мусорных полигонов и помочь сохранить лесной фонд страны, сообщили в пресс-службе мэрии Владимира. Принять участие может как один человек, так и несколько.Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф и отнести бумагу в ближайший пункт приема. Доброе дело не останется незамеченным