По подозрению в незаконном обороте наркотиков правоохранители Владимирской области задержали местного жителя.

По подозрению в незаконном обороте наркотиков правоохранители Владимирской области задержали местного жителя. У мужчины обнаружили свыше 50 килограммов запрещённых средств. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.Во время обыска в доме арестованного полицейские нашли пакет с подозрительным веществом. Также в телефоне подозреваемого обнаружили координаты хранилища в одной из владимирских деревень. Там обнаружили ещё один пакет и 6 мешков с незаконным содержимым. Экспертиза установила, что в мешках и пакетах находилось около 56,5 кг наркотиков.В настоящий момент в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело. Сам фигурант помещён под стражу. Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, «следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности задержанного».