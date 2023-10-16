В региональной столице Городская клиническая больница скорой медицинской помощи получит более 200 миллионов рублей на развитие.

В региональной столице Городская клиническая больница скорой медицинской помощи получит более 200 миллионов рублей на развитие. Об этом сообщила Минздрава Владимирской области.Сегодня «Красный крест» является одним из ключевых учреждений в системе здравоохранения. В его стенах экстренно оперируют пациентов из разных районов. Нагрузка на медперсонал выросла, а инфраструктура больницы серьёзно устарела.В 2022-2023 годах на модернизацию «Красного креста» было выделено порядка 100 млн рублей. Львиная доля средств ушла на закупку необходимого оборудования. Кроме того, сегодня в медучреждении идёт капремонт урологического и эндоскопического отделений, а также помещения для томографа.В 2024 году на укрепление материально-технической базы больницы предусмотрено 104 млн рублей.«Эти меры направлены на создание благоприятных условий для пациентов и персонала. Вопросы кадрового обеспечения стационара также получат своё решение», – говорится в сообщении регионального Минздрава.