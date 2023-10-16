Во Владимире на двух участках автомобильных дорог нет электрического освещения. Прокуратурой...

Во Владимире на двух участках автомобильных дорог нет электрического освещения.Прокуратурой города Владимира совместно с ОГИБДД УМВД России была проведена проверка соответствия нормативным требованиям, обеспечивающим безопасность дорожного движения.Это касалось автомобильных дорог «Владимир-Муром-Арзамас» (выезд в сторону города Муром) и «Владимир-Улыбышево-Коняево» (выезд в сторону ЗАТО город Радужный).«В ходе осмотра установлено, что в нарушение требований ГОСТ, стационарное электрическое освещение на вышеуказанных участках дорог в границах населенного пункта и за его пределами (на расстоянии от него в 100 метров), не обустроено...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Отметим, что правление автомобильными дорогами общего пользования региона и выполнение функций заказчика по их содержанию возложены на ГБУ «Владупрадор».Прокуратура города обратилась в Октябрьский районный суд с исковыми заявлениями об обязании учреждения установить стационарное электрическое освещение на вышеуказанных участках автомобильных дорог.Требования были удовлетворены в полном объеме.Уточняется, что в данный момент исполнение решения находится на контроле прокуратуры Владимира.Фото: pxfuel.com