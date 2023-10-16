Во Владимире поставили урок-мюзикл по Алисе в Стране чудес. Отправиться в музыкальное...

Во Владимире поставили урок-мюзикл по "Алисе в Стране чудес".Отправиться в музыкальное путешествие с героями известной сказки Льюиса Кэролла можно и во Владимире. Серию красочных концертов подготовил музыкально-просветительский театр. За белым кроликом последовала и Александра Лебедикова.- Чтобы легче петь, дыхание возьми - до, ре, ми...Безумный шляпник, карточные стражи и Мартовский заяц. Сказочные герои Льиюса Кэрролла - на сцене областной филармонии. Красочный мюзикл подготовил музыкально-просветительский театр. Всеми любимую историю о девочке, попавшей в воображаемый мир, организаторы представления превратили в увлекательный познавательный урок.Вячеслав Мокану, художественный руководитель музыкально-просветительского театра:- О нотах, о музыке, о том, что петь может каждый. Самое главное захотеть этого. И персонажи, и эта сказка помогают погрузиться в мир музыки. Самое главное, что здесь живые инструменты, живой вокал, живое настроение и вы слышали, наверное, как поют дети вместе. Казалось бы, все учителя сомневаются : "Да нет, они не будут петь" - поют, все вместе и хором.Установить контакт с публикой артистам помогли современные декорации. С помощью ярких проекций на экране дети "раскрашивали" белые розы для королевы, угадывая мелодии и вспоминая ноты.В образе Алисы - двадцатичетырехлетняя Мария Шолева. Для девушки эта роль - актерский дебют . Музыкой она начала заниматься еще в детстве. Сегодня Маша - профессиональная вокалистка. Тем не менее выход на сцену стал для нее настоящим испытанием. Справиться с волнением помогли коллеги-музыканты, рассказывает певица.Мария Шолева, певица:- Помогали друг другу настроением. Музыка помогает мне общаться с публикой, сближаться с людьми.//Через музыку// я могу в полной мере раскрыть себя, раскрыть свои возможности, свой талант.Антагонист главной героини - Красная Королева. С неоднозначным характером, подчеркивает актриса владимирского театра драмы Анна Зайцева. В новом спектакле стать доброй строгой правительнице помогает исполнение ее давней мечты - оказывается, Красная Королева всегда хотела... петь.Анна Зайцева, актриса владимирского театра драмы:- Помогает музыка, добро Алисы, которая организовала вокруг меня пространство. Которая хотела помочь, угодить все-таки, доказать свою теорию о том, что музыка, любовь и добро правят в нашем королевстве. Да и вообще во всем мире.К концу представления в "чеширской улыбке" расплываются и герои на сцене, и зрители.- Музыка мне понравилась. Я играю на скрипке.- Мне понравился кролик, потому что он смешно говорил.- Прикольные такие драмы,очень прикольный голос у персонажей. Мой самый любимый персонаж - это Белая королева.Спектакли музыкально-просветительского театра можно посетить по годовому абонементу. На следующих концертах гостей обещают познакомить не только с музыкальным искусством, но и с хореографическим. И в этом "путешествии" их также будут сопровождать сказочные персонажи.Александра Лебедикова, Андрей Синягин, Вести-Владимир