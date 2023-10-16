Во Владимире пройдут акции борьбы с бедностью. Помочь людям в сложной жизненной ситуации....

Во Владимире пройдут акции борьбы с бедностью.Помочь людям в сложной жизненной ситуации. Накануне Дня борьбы с бедностью (его во всем мире ежегодно отмечают 17 октября) участники владимирской ассоциации поддержки детей-инвалидов организуют несколько акций.Среди них обмен одеждой, обувью и предметами быта, бесплатные юридические консультации для родителей детей-инвалидов. Также запланирована акция "Стань добровольцем - юристом, педагогом, ремонтником". Встреча пройдет сегодня в гончарной мастерской на улице Тракторная, дом 7 и продлится с 12 до 16:00.