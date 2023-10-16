В региональной столице 13 октября прошла торжественная церемония вручения Всероссийской правовой премии имени Михаила Сперанского.

В региональной столице 13 октября прошла торжественная церемония вручения Всероссийской правовой премии имени Михаила Сперанского. Об этом сообщила пресс-службаМероприятие состоялось в Центре культуры и искусства на Соборной. В приветственной речи губернатор Александр Авдеев отметил, что владимирцы гордятся основателем отечественной юридической науки и теоретического правоведения Сперанским, и предложил установить памятники выдающемуся земляку.В 2023 году Президиум Ассоциации юристов России единогласно принял решение присудить Всероссийскую правовую премию им. Сперанского заместителю председателя Госдумы Александру Жукову. Также высокая награда досталась начальнику Главного управления государственной экспертизы, члену Президиума Ассоциации юристов Игорю Манылову.