В 2023 году 5 несовершеннолетних жителей Владимирской области стали папами.

В 2023 году 5 несовершеннолетних жителей Владимирской области стали папами. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов.Напомним, что в воскресенье, 15 октября, соотечественники отмечали День отца. Согласно статистическим данным, за 9 месяцев текущего года во Владимирской области чаще всего папами становились 30-34-летние мужчины – 1692 человека.Впрочем, счастье отцовства доступно людям практически всех возрастов. Так, дети родились у 9 владимирцев из категории 60+.