В 2023 году малышей родили 60 несовершеннолетних жительниц Владимирской области.

В 2023 году малышей родили 60 несовершеннолетних жительниц Владимирской области. Такую информацию сообщили региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов.За 9 месяцев наиболее часто мамами становились женщины в возрасте 30-34 лет (1784 жительницы) и девушки от 25 до 29 лет (1645 человек). Также отмечается, что в 33-м регионе не было ни одной роженицы старше 50 лет.Напомним, ранее «АиФ» сообщал, как 5 владимирских подростков .