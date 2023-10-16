Во Владимирской области шоколадный заяц Мартин из приюта ищет новый дом. А теперь время рубрики...

Во Владимирской области "шоколадный заяц" Мартин из приюта ищет новый дом.А теперь время рубрики "Хочу домой!". Об одиноких питомцах из приютов."Шоколадный заяц" - так волонтеры называют его между собой. Мартина привезли сюда с улицы вместе с его мамой на бесплатную стерилизацию (эту процедуру приют проводит на деньги президентского гранта). И в приюте щенок обрел свой временный дом. 9 месяцев, отлично ладит даже с проблемными сородичами, знает команды, привит и обработан. Информация по телефону на экране и в сообществе приюта "Дорога добра" ВКонтакте.(Телефон приюта: 8-902-882-63-03)