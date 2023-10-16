Также склады региона пополнились 78,5 тыс. тоннами картофеля и 7,3 тыс. тоннами овощей. На полях Муромского, Селивановского, Собинского, Суздальского и Юрьев-Польского районов осталось собрать

Также склады региона пополнились 78,5 тыс. тоннами картофеля и 7,3 тыс. тоннами овощей. На полях Муромского, Селивановского, Собинского, Суздальского и Юрьев-Польского районов осталось собрать 1,1 тыс. гектар кукурузы на зерно, сообщили в пресс-службе правительства области. Сейчас идет уборка технических культур. Так, рапса уже собрали 7,1 тыс. тонн. Под урожай 2024 года посеяно 4,7 тыс. га