Во Владимирской области утонул упавший ночью с моста мужчина. Трагедия случилось накануне, около 3...

Во Владимирской области утонул упавший ночью с моста мужчина.Трагедия случилось накануне, около 3 часов ночи на вантовом мосту через оку в Муроме, сообщил портал https://муром24.рф.Сигнал спасателям поступил в 6 часов 45 минут, когда тело погибшего нашли рыбаки. Его отнесло к новому мосту на трассе М-12.В 7 часов 55 тело 22-летнего молодого человека, при котором был обнаружен паспорт с московской пропиской, было извлечено из воды и передано специалистам Линейного отдела на транспорте.Фото: https://www.pxfuel.com