Во Владимирской области водители «настойчиво» садятся за руль автомобиля в алкогольном...

Во Владимирской области водители «настойчиво» садятся за руль автомобиля в алкогольном опьянении.Статистика — печальная, как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. На днях в Юрьев-Польском и Петушкам вновь были задержаны водители, повторно севшие за руль в алкогольном опьянении. Их не смущало собственное состояние. А кто-то и вовсе в подобной ситуации идёт на «маленькие хитрости».Например, в конце сентября инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району на улице Свободы оставили «Опель». Автомобилем управлял 25-летний житель Кольчугино. При этом владелец машины находился рядом - на пассажирском сиденье.«Бдительные граждане проинформировали полицейских, что водитель легкового автомобиля, возможно, находится за рулем в нетрезвом состоянии. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался. При проверке документов полицейские установили, что ранее автолюбитель привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения...» - пояснили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Вечером 9 октября госавтоинспекторы остановили в городе Петушки автомобиль «Рено» под управлением 37-летнего мужчины. Как и в предыдущем случае, водитель, по внешним признакам находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пройти процедуру освидетельствования отказался.В поездку горе-водитель отправился не только нетрезвым, но и без водительского удостоверения, поскольку в настоящее время его лишён.Сотрудники полиции напоминают, что за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ.Фото: pxfuel.com