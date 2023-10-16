Предлагают вернуть деньги наличными. Мошенники доработали старую схему обмана, чтобы у жертвы не возникло никаких сомнений. Основная легенда та же – злоумышленники звонят,

Предлагают вернуть деньги наличными. Мошенники доработали старую схему обмана, чтобы у жертвы не возникло никаких сомнений. Основная легенда та же – злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они сообщают человеку, что его деньги находятся в опасности. Для того, чтобы не потерять сумму, необходимо перевести ее на “безопасный счет”. Доработка схемы заключается в следующем: