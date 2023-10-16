Актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко не стало 3 августа. Родных у нее не было, поэтому предполагается, что две ее квартира в центре Москвы через полгода отойдут театру. А дача уже сейчас стала собственностью государства.

Актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко не стало 3 августа. Родных у нее не было, поэтому предполагается, что две ее квартира в центре Москвы через полгода отойдут театру. А дача уже сейчас стала собственностью государства.О судьбе загородного имущества актрисы рассказал пианист КонстантинКупервейс – пятый муж ныне покойной Людмилы Гурченко. "У нее государственная дача,которая была ей отдана пожизненно в аренду, по-моему, Лужковым, и собственностина это нет, – пояснил Купервейс. – Это было действительно только до ее смерти,как раньше госдачи. У Гурченко же тоже была такая. Ира ее меблировала оченькрасиво, во дворе поставила маленькую часовенку. У нее было замечательно, ноона туда практически не ездила. И эта дача никак не идет в продажу, это всеглупости".По его словам, на Ирине Петровне пользование той дачей и закончилось...Рассказал бывший муж Гурченко и про знаменитые московские квартирыМирошниченко. "Если убрать Тверскую, потолки и то, что внутри, -этохрущевка, просто хрущевка, две параллельные комнаты. Из кухни сделана ванная,кухня — в каком-то углу, старые двери..."Купервейс объяснил, почему Мирошниченко жила всегда именно в этом престижном районе столицы:"Она к Тверской привыкла, ей, когда она была молодой, нравилосьчувствовать ритм большого города. Поэтому все ее квартиры в самом центре.Гостевая маленькая квартирка — в том же доме, однокомнатная. И мамина квартирав Гнездниковском переулке. Вот и все имущество".