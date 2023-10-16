Вынесен приговор жителю Владимирской области, который угрожал несуществующей грантой. УФСБ по...

Вынесен приговор жителю Владимирской области, который угрожал несуществующей грантой.УФСБ по Владимирской области во взаимодействии с УМВД пресечена противоправная деятельность ранее судимого 60-летнего жителя Лакинска, который угрожал взорвать дом гранатой.Установлено, что в январе, будучи пьяным, он из хулиганских побуждений позвонил на 112 и сообщил о предстоящем взрыве. Ранее, он уже вызывал по номеру 112 полицию с сообщением о краже (ему показалось, что его обокрали собутыльники). Прибывшим на место происшествия полицейским он подтвердил свои слова, и пояснил, что хотел, чтобы полиция «приехала побыстрее».Однако взрывных устройств обнаружено не было, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов ОМВД России по Собинскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Судом он признан виновным и получил ограничение свободы на 2 месяца.Фото: https://www.pxfuel.com/en