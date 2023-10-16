За чистотой улиц во Владимире присмотрит мобильный нейросетевой комплекс. Возможно, уже с ноября...

За чистотой улиц во Владимире присмотрит мобильный нейросетевой комплекс.Возможно, уже с ноября за порядком в регионе начнет следить мобильный комплекс нейросетевой видеоаналитики. "Умная" машина будет колесить по улицам городов и фиксировать нарушения в сфере благоустройства. Например, неубранные вовремя снег и мусор или парковку на газонах.Летом такой комплекс уже приезжал во Владимирскую область и за день работы только в столице региона "нащёлкал" около полутора тысяч фотографий с нарушениями. Но тогда его брали напрокат, чтобы посмотреть, как он справляется. А теперь у региона будет свой. Стоимость автомобиля (и услуг по его обслуживанию) - 2 миллиона 150 тысяч рублей. Контракты согласовываются, поставка ожидается в ноябре.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Вообще он предусматривает фиксацию порядка тридцати видов нарушений, из которых нам, допустим, в первую очередь, нужна фиксация порядка пяти - десяти нарушений. Конец зимы - начало весны характеризуется тем, что где-то снег не убран, где-то вылезают подснежники, в кавычках "подснежники" - неубранный мусор из-под сугробов, да? Где-то с началом дачного сезона образуются навалы вокруг контейнерных площадок. Вот я думаю, что к сезону этот комплекс должен уже во всей красе работать и приводить в чувство и управляющие компании, и экологических операторов, и муниципальные службы и частных владельцев территорий.