За неделю в результате дистанционных преступлений жители Владимирской области потеряли почти 30...

За неделю в результате дистанционных преступлений жители Владимирской области потеряли почти 30 миллионов рублей.Как расставляют сети? И как противостоять злоумышленникам? Расскажет Полина Лаптева.- Мы с вами приступаем к самому процессу аннуляции этого кредита. Закрываем это кредитование в полном объеме. После чего этот кредит должен быть удален из вашей кредитной истории. И соответственно никоим образом, ни положительно, ни отрицательно не должен отображаться на персональном рейтинге клиента."А затем действуйте по инструкции". Так аферисты пытались убедить 61-оголетнего жителя Владимира взять кредит.Не для себя, а под предлогом "погашения кредита", который на него якобы кто-то оформил. Мошенники притворились сотрудниками банка, вынуждая перевести деньги на "безопасный" счет, потому что личный, якобы, скомпрометирован. От оформления кредита в сумме 900 тысяч рублей мужчину остановил банковский служащий, проявив бдительность. Однако часть собственных сбережений мужчина ранее все же перевел.- Они сами мне звонили и давали инструктаж, как взять кредит, чтобы потом его аннулировать. К сожалению, я сначала поверил, но когда с меня были списаны мои деньги, я осознал, что сделал ошибку.Случаев дистанционного мошенничества и краж с банковских счетов в регионе всё больше. В УМВД России по Владимирской области отмечают: за 9 месяцев зарегистрировано свыше трех тысяч случаев мошенничеств. Только за минувшую неделю жители перевели аферистам свыше 27 миллионов рублей. Если раньше мошенники требовали номер карты и трехзначный код на оборотной стороне, то теперь они действуют более изощренно.Илья Моисеев, врио начальника отдела по противодействию мошенничеству с использованием IT - технологий УМВД по Владимирской области:- Под видом сотрудников правоохранительных органов, сотрудников банков. Мошенники представляются сотрудниками силовых структур: ФСБ, МВД. как правило с Москвы, звонят, сообщают, что проводится какая - то спецоперация, по вашим счетам заподозрены операции сомнительные.Аферисты обещают "легкий заработок" и на бирже, заманивая людей под видом фишинговых сайтов. Схема довольно проста - вынудить человека на "добровольных" началах перечислять как можно больше денег. Предлагают "подзаработать" и на маркет-плейсах. Сначала за лайки, а потом обещают большую прибыль за выкуп товара. Для правдивости перечислят мелкую сумму, чтобы уж точно поверили. Итог один - потеря своих кровных.Светлана:- Сотрудниками банка представлялись. И я с ними сразу прекращала разговор. Называли имя. Вот два дня назад. Я Татьяна. работаю... И я сразу сбросилаНикита:- Звонили, говорили, что якобы кредит на меня оформлен. Я сразу понял, что это мошенники.- Если бы вам предложили перевести деньги на безопасный счет, как бы вы отреагировали?- Не знаю. Самый безопасный счет - это мой счет.Ирина:- Я трубку не беру и брать не собираюсь.Анастасия:- Сразу понятно, что это мошенники и просто трубку клала и все.По мнению жителей лучший способ защититься от мошенников - не общаться с ними. Опрос "Вестей" показал: люди об этих "разводах" знают и многие начеку. Но противостоять манипуляциям удается не каждому.Полина Лаптева, корреспондент:- Жители Владимирской области продолжают терять свои средства. Только за 1 день, за 12 октября один из потерпевших перевел более 5 млн рублей, другая женщина перевела более 2 млн. Якобы на безопасный счет.Полина Лаптева, Алексей Ковалев, Вести Владимир