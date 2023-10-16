Жители Владимирской области смогут наблюдать «коридор затмений». И не только владимирцы, но и все...

Жители Владимирской области смогут наблюдать «коридор затмений».И не только владимирцы, но и все жители Центральной России, отмечают учёные.Дело в том, что наступил период «осеннего коридора затмений». Он стартовал 14 октября в 18:05 и завершится лишь на следующей неделе - в полночь 28 октября 2023 года.В минувшие выходные некоторые счастливчики - земляне наблюдали редкое явление кольцеобразное солнечное затмение.Жителя Владимирской области специалисты и учёные обещают лишь финал «коридора затмений» - 28 октября с 22.36 до 23.53. И то, при условии безоблачной погоды.Отмечается, в свою очередь, что пик лунного затмения также ожидается в 23.15 по МСК.В это время Луну тень Земли закроет на 6%.Два затмения подряд и образуют так называемый «коридор затмений».На заметку!Следующая серия затмений ожидается лишь весной 2024 года - с 25 марта по 8 апреля.Так что ловим момент!Фото: pxfuel.com