Жители Владимирской области увидели новые купюры, которые представил Банк России. Банк России...

Жители Владимирской области увидели новые купюры, которые представил Банк России.Банк России показал новые купюры — 1 000 и 5 000 рублей. Жители Владимирской области смогли изучить новые купюры на официальном сайте.Основное изображение на новой тысячерублевке посвящено Нижнему Новгороду, а на лицевой стороне пятитысячной купюры изображена стела «Европа-Азия» в Екатеринбурге.На купюре номиналом в тысячу рублей, в свою очередь, показаны Никольская башня Нижегородского Кремля, а на ее оборотной стороне — музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, музей археологии и этнографии в Уфе.На обороте пятитысячной — композиция «Сказ об Урале» из Челябинска.В Центральном Банке отметили, что «модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года».Фото: РИА t.me/rian_ruНовости РИА t.me/rian_ruФото: Банк России, https://cbr.ru/; t.me/rian_ru