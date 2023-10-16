По обвинению в краже кошелька с деньгами перед судом предстанет 45-летний житель Мурома.

По обвинению в краже кошелька с деньгами перед судом предстанет 45-летний житель Мурома. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в начале октября в одной из окрестных деревень. Подозреваемый в компании приятелей распивал спиртные напитки в частном доме. Когда собутыльники вышли на улицу, мужчина украл лежащий на столе кошелёк. В нём были 16 тыс. рублей.Имущество принадлежало 43-летней женщине. Потерпевшая заявила в полицию, и вскоре гражданина задержали. На допросе мужчина во всём признался и отдал кошелёк. Впрочем, пустой, так как все деньги успел потратить.В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под подпиской о невыезде.