Журавли и гуси покидают Владимирскую область. Юрьев-Польского района Владимирской области отмечены...

Журавли и гуси покидают Владимирскую область.Юрьев-Польского района Владимирской области отмечены пролетные стаи серого журавля и гусей. Это ежегодная сезонная миграция указанных видов к местам зимовки, сообщает пресс-служба инспекции госнадзора и охраны животного мира Владимирской области.Напомним, что из России серые журавли улетают зимовать в Северную Африку (Алжир, Тунис и др.) и Южную Европу (Франция, Испания). А гуси - на поиски лучшего климата, мест с большим количеством пищи и воды. Вплоть до южных районов Африки.Фото и видео https://t.me/gosohotinspeksiayVO