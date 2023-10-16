Известная передача стартует на экранах в обновленном составе уже через несколько дней.

Известная передача стартует на экранах в обновленном составе уже через несколько дней."Хорошие песни" – одна из самых популярных и любимых российскими зрителями музыкальных программ. Шоу стартовало на телеканале "ТВ Центр" в прошлом году, но за столь короткий срок успело занять особое место в сердцах публики. Через несколько дней, 20 октября, состоится долгожданная премьера второго сезона передачи. Оказалось, свежие выпуски удивят поклонников обновленным составом. Как выяснилось, к съемкам присоединился знаменитый советский актер и легенда российского кино Борис Щербаков.Пресс-служба телеканала сообщает, что артист займет кресло ведущего и заменит своего коллегу Александра Михайлова. Бессменная звезда передачи Элеонора Филина рассказала, что об этом думает. Известная телеведущая дала понять, что они с Борисом Щербаковым нашли общий язык и хорошо сработались. По ее словам, актер проявил свои лучшие качества и показал себя как настоящий профессионал."У меня ощущение, что мы с ним знакомы давным-давно, сразу же возникло прекрасное взаимопонимание", – высказалась о коллеге Филина.Борис Щербаков, по его словам, остался в восторге как от идеи шоу, так и от атмосферы за кадром. Артист признался, что с большим удовольствием работал над созданием новых выпусков, и похвалил коллег, которые приняли участие в съемках."Мне очень нравится, как наши известные молодые певцы и певицы исполняют эти песни на современный лад", – признался Борис Щербаков.Как выяснилось, новые выпуски будут посвящены творчеству Владимира Шаинского и Александра Зацепина, а также песням знаменитых ВИА и хитам 90-х. В эту пятницу, помимо знаменитых ведущих, зрители смогут увидеть в студии передачи Алсу, Александра Олешко, Маргариту Суханкину и других известных артистов. Нет сомнений, что Борис Щербаков блестяще вписался в этот звездный состав, заняв почетное кресло ведущего программы.