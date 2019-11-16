Тепло и солнечно! А значит - никакой хандры! Оптимистичный прогноз для Центрального региона на эти выходные дали в Гидрометцентре России.

Тепло и солнечно! А значит - никакой хандры! Оптимистичный прогноз для Центрального региона на эти выходные дали в Гидрометцентре России, сообщает . Длительное отсутствие солнца способствует развитию депрессивного настроения. Но, как замечают в метеорологической службе, в Центральном регионе будет радовать солнечная погода, что не совсем свойственно этому периоду года. Температурный фон будет равномерным. Климатические нормы по-прежнему превышены. Днем в субботу от 3 до 5 тепла, в воскресенье даже до +7 при облачной погоде. Но солнышко все равно будет проглядывать. По ночам все же не исключены небольшие заморозки. Относительная влажность 72-77%. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст. Такая малооблачная, сухая и не по сезону теплая погода пришла и во Владимирский регион благодаря антициклону. А сам период получил парадоксальное название - "зимнее бабье лето". Такое тепло в ноябре, по наблюдению метеослужбы, бывает примерно раз в 10 лет.