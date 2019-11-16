Фонд ЮНЕСКО приравнял рукоделие к культурному наследию.

Фонд ЮНЕСКО приравнял рукоделие к культурному наследию. Это решение продиктовано тем фактом, что со временем исчезают многие ремёсла, известные человечеству. Согласно докладу ЮНЕСКО таких уже более 200.Рукоделием сегодня интересуются многие. И совсем необязательно быть профессионалом, главное быть увлеченным человеком. Светлана Кравченко, учитель истории и географии из города Радужный, занимается разными видами рукоделия - вяжет игрушки, одежду, делает украшения, светильники, работает со старой мебелью. Этот кухонный стол, например, сначала был покрашен, а потом обклеен книжными страницами. И вот что получилось... В этой же технике "декупаж" оформлен и стеллаж с тумбочкой. Кстати, раньше это был обычный табурет. Гордость рукодельницы - этот настенный ковёр. Над ним Светлана работала полгода.Светлана Кравченко, рукодельница: «Рукоделие имеет два корня: руки и делать. И если руки находятся в праздности, то жить скучно. Человек создан по образу и подобию Божьему, то есть творцом. Творить - это жутко интересно, очень интересно. творить, то есть сочинять. Со чинять новые вещи интересные, сочинять способы их изготовления, придумывать. Это делает нашу жизнь красочней, интересней. Уж не говоря, что пользоваться плодами своего труда - это очень приятно. И приятно приносить радость другим людям.»И еще один мастер на все руки муромлянин Алексей Визавер. По профессии плотник, но и с другими материалами управляется на отлично. Любимое увлечение - изготовление скворечников и кормушек для птиц. Но Алексей не забывает и про домашний уют. Из старой книги может сделать шкатулку для монет, а из дряхлого чемодана- ключницу. Да и палисадник можно сделать просто фантастическим, если кустам приделать «глаза», а клумбы разрисовать.