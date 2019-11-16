Алексей Ягудин разместил в социальных сетях видеозапись, которая удивила пользователей. В ролике фигурист запечатлен в нижнем белье.

Алексей Ягудин разместил в социальных сетях видеозапись, которая удивила пользователей. В ролике фигурист запечатлен в нижнем белье.В пятницу, 15 ноября, на официальной странице фигуриста в "Инстаграме" появился отрывок из предстоящего выпуска шоу "Галерея красоты". На видеозаписи журналистка расспрашивает помощника Алексея Ягудина о райдере.К удивлению ведущей, на заднем плане появляется фигурист в свитере, трусах и кроссовках. Ягудин несколько раз пробегает по коридору, после чего исполняет прыжок и скрывается в комнате. "Он просто штанишки потерял", – объяснила его представительница.Видеоролик стал настоящей сенсацией в Сети. Пользователи оценили юмор спортсмена. "Насмешил!", "Жара там, да, в трусишках-то?", "Молодец, Леша! И за это мы любим его, без каких-то понтов звездных! Не зря говорят, чем люди талантливее, тем они проще!, – поделились мыслями подписчики.15 Ноя 2019 в 6:00 PSTМатериал дополняется.