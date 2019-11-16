Российский актер Михаил Ефремов сообщил радостную новость: он впервые стал дедушкой. У сына актера Николая и его супруги Влады Киселевой родилась дочь. Наследница получила имя Алла. Как ..

Российский актер Михаил Ефремов сообщил радостную новость: он впервые стал дедушкой. У сына актера Николая и его супруги Влады Киселевой родилась дочь.Наследница получила имя Алла. Как уточняет издание "Известия", малышку назвали в честь матери Михаила Ефремова, умершей в июне 2019 года, – Аллы Покровской. "Так вот, интернет, я – дед", – заявил артист в коротком видеоролике, опубликованном в социальных сетях.15 Ноя 2019 в 8:55 PST