Компания российского предпринимателя Олега Дерипаски Basic Element Inc. в США и ее счета оказались заморожены в результате введения американских санкций. Об этом свидетельствуют документы в судебной базе, датированные 5 ноября 2019 года.Как разъясняется в документе, на момент внесения Дерипаски в санкционные списки компания Basic Element Inc. имела банковские счета и договор об аренде недвижимости в США. к этому относятся и счета компании в банке Wells Fargo, сообщает РИА Новости.В результате введенных санкций были заблокированы счета в Wells Fargo, а агент компании, зарегистрированный в Соединенных Штатах, полностью прекратил свою деятельность.В настоящее время компания Basic Element Inc. не имеет сотрудников и не имеет зарегистрированного агента, ее счета заблокированы.Адвокаты Олега Дерипаски утверждают, что с 6 апреля 2018 года из-за действий властей США предприниматель потерял 81 процент своего состояния.В апреле 2018 года Соединенные Штаты Америки внесли в санкционный список Олега Дерипаску и компании, контролируемые им. Активы фигурантов списка в США блокируются, бизнес с ними запрещается. 27 января 2019 года, после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95 процента и перестал управлять компанией через совет директоров, министерство финансов Соединенных Штатов вывело из-под санкций En+ и контролируемые ею "Евросибэнерго" и "Русал".