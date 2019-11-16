Еще один серьезный пожар тушили минувшей ночью сотрудники регионального МЧС.

Еще один серьезный пожар тушили минувшей ночью сотрудники регионального МЧС. В 2.55 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о загорании в многоквартирном жилом доме №17 по улице Красный переулок в Александрове. Прибыв на место, сотрудники МЧС установили, что горит диван и внутренняя отделка холла общей площадью 6 кв.м. Едкий дым заблокировал выход людям с верхних этажей. Пожарные незамедлительно приступили к спасению. В результате оперативных действий было спасено 7 человек, в том числе грудной ребенок и эвакуировано 20. Жильцов выводили на улицу с помощью спасательных устройств. Полностью пожар был ликвидирован в 3.30. Причина возгорания устанавливается. Сообщили в пресс-службе регионального МЧС.