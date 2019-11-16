Число жертв наводнения в Венеции выросло до 4 человек. Уровень воды - на 20 сантиметров выше критического и продолжает расти. Власти Венето заявили, что ущерб от наводнения уже превысил миллиард евро. Как город переживает эти трудные дни?

Число жертв наводнения в Венеции выросло до 4 человек. Уровень воды — на 20 сантиметров выше критического и продолжает расти. Власти Венето заявили, что ущерб от наводнения уже превысил миллиард евро. Как город переживает эти трудные дни?Назвать утро добрым трудно. Дав венецианцам пару дней относительной передышки, стихия снова перешла в наступление. Уровень воды — уже выше полутора метров. Для Венеции 1,3 метра – критическая отметка. Жизнь в затопленном городе практически парализована. Вот что рассказывают жители Венеции:"Наша пекарня вышла из строя. С поломанной техникой мы не можем открыться. Эта погода не дает нам расслабиться"."Воды много, в таких условиях мало что можно сделать. Мы ничего не зарабатываем. Мы только боремся с повреждениями, которые наносит вода"."Мы добавили еще один насос. Но ситуация становится все более и более серьезной. Думаю, придется устанавливать третий насос. Хотя, пока мы ждем помощи властей, боюсь, нам понадобится гораздо больше насосов".Впрочем, за булочками и кофе никто и не спешит – немногочисленные туристы один за другим покидают город. Круизные лайнеры вычеркивают Венецию из списка посещений. Из соображений безопасности закрыта площадь Святого Марка. Сам собор нуждается в серьезном восстановлении. Об этом заявили в министерстве культуры. В стране планируют открыть счет для пожертвований, а всем, кто переведет деньги, пообещали скидки в учреждениях культуры Италии."Видеть это по телевизору – это одно. Видеть лично – это катастрофа. Государство должно взять на себя обязательства. Требуется исключительная приверженность как для завершения проекта "Моисей", так и для выдачи компенсации всем жителям Венеции, а не только туристам", — комментирует ситуацию министр культуры Италии Дарио Франческини.Название многострадального проекта в последние дни в Венеции звучит все чаще. Систему подводных барьеров, которые должны подниматься при наводнениях и приливах, начали строить еще в 2003 году. Вложили миллиарды. Но проект несколько раз замораживали из-за коррупционных скандалов. Для венецианцев "Моисей" – последняя надежда на нормальную жизнь, однако защитить сердце города от потопа этот проект не в силах."Проект "Моисей", который завершен на 93 процента, должен начать работать. "Моисей" не защитит площадь Святого Марка. Но я разговаривал с мэром и с патриархом. Есть еще один проект, который уже через несколько месяцев сможет защитить площадь. Будем надеяться, что таких задержек больше не будет", — говорит лидер партии "Лига" Маттео Сальвини.Новая дата запуска "Моисея" – 2021 год. Испытания обещают начать уже в 2020 году. А пока правительство Италии выделило 20 миллионов евро на первоначальную стадию ликвидации последствий бедствия.