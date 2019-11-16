Стартовал второй игровой день ноябрьского отборочного турнира к футбольному чемпионату Европы 2020 года. В группе J определился второй участник финального турнира. Им стала сборная Финляндии, которая переиграла дома Лихтенштейн – 3:0. Команда Греции была сильнее Армении (1:0) и помогла финнам.

Стартовал второй игровой день ноябрьского отборочного турнира к футбольному чемпионату Европы 2020 года. В группе "J" определился второй участник финального турнира. Им стала сборная Финляндии, которая переиграла дома Лихтенштейн – 3:0. Команда Греции была сильнее Армении (1:0) и помогла финнам.Надо признать, что в группе, где главным фаворитом была и осталась итальянская "Скуадра адзурра", на второе место могли претендовать и греки, и боснийцы, и армяне, и финны. Но именно в таком порядке, поскольку на стороне Греции и Боснии и Герцеговины был опыт, а за Армению и Финляндию "голосовал" энтузиазм нового поколения игроков.Как ни странно, но лучшими вслед за Италией стали представители футбольной Суоми, которые победили прямых конкурентов, а в предпоследнем туре почти формально выиграли у аутсайдеров из Лихтенштейна.Матч Армения – Греция мог повлиять на распределение мест в группе, но только в том случае, если бы финны дали осечку в игре с "футбольными карликами", а армяне победили бы греков. Увы, но ни то, ни другое не случилось. Греция выиграла в Ереване благодаря единственному голу Лимниоса. Сами эллины никуда не попали, но и сборную Армении лишили всех надежд...