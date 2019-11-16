Победу празднуют сегодня защитники филипповского леса. Он вновь - в собственности государства.

Победу празднуют сегодня защитники филипповского леса. Он вновь - в собственности государства. Как сообщила нам юрист филипповской инициативной группы Татьяна Гусева, арбитражный суд Волго-Вятского округа в Нижнем Новогороде отклонил кассационные жалобы трех предприятий - владельцев участка на решение Владимирского арбитража, возвращавшего землю в госсобственность.Напомним, в 2016 году участок леса в полторы тысячи гектаров в Киржачском районе был продан предприятию, которое намеревалось построить на этом месте мусороперерабатывающий завод. Причем, продан он был за бесценок - двести рублей за сотку. Местные жители выступили против, их поддержал Департамент лесного хозяйства Рослесхоза, который потребовал признать сделку недействительной и вернуть участок в государственную собственность. И все же не стоит расслабляться, отметила Татьяна Гусева. 3 декабря во Владимирском арбитражном суде будет рассмотрен иск Департамента лесного хозяйства по ЦФО об изъятии из незаконного владения полутора тысяч гектаров леса.Екатерина Гусева