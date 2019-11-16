Правообладатели гимна Московской области Подмосковный наш край готовятся подать в суд на компанию World Media Alliance, незаконно разместившую песню на сервисе iTunes. Трек появился в альбоме ..

Правообладатели гимна Московской области "Подмосковный наш край" готовятся подать в суд на компанию World Media Alliance, незаконно разместившую песню на сервисе iTunes. Трек появился в альбоме шансонье Сергея Белого.Журналистам удалось связаться с исполнителем, который рассказал, что сотрудники лейбла WMA предложили ему монетизировать песни. "Я прислал два своих альбома. А потом увидел, что Сергеев (директор компании. – Прим. ред.) что-то напутал и к моим песням добавил чужие. Я не стал разбираться", – поделился Сергей Белый.Автор текста песни "Подмосковный наш край" Петр Синявский и композитор Максим Дунаевский были возмущены сложившейся ситуацией. Они планируют написать письмо руководителю лейбла WMAс указанием, что композиция принадлежит другим лицам, сообщает сайт "".