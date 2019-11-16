Иосиф Пригожин прокомментировал известие о том, что ведущая реалити-шоу Дом-2 может представить Россию на Евровидении. По мнению продюсера, на конкурсе выступали артисты хуже Ольги Бузовой.

Иосиф Пригожин прокомментировал известие о том, что ведущая реалити-шоу "Дом-2" может представить Россию на "Евровидении". По мнению продюсера, на конкурсе выступали артисты хуже Ольги Бузовой.Супруг певицы Валерии заявил, что никто не может запретить поющей телеведущей принять участие в международном конкурсе. "Если есть желание такое у нее, то пусть выступает. Там и похуже люди бывали", – отметил он.Иосиф Пригожин считает, что все споры о вокальных способностях участников "Евровидения" бессмысленны, так как главным на конкурсе является песня. "Мы постоянно обсасываем "Евровидение", как конфету, от которой уже одна палочка осталась", – подчеркнул продюсер.В то же время эксперт выразил надежду, что Ольга Бузова научится хорошо петь за время подготовки к "Евровидению". "Чувство ритма у нее есть. Если бы можно было петь под фонограмму или кто-то ей будет в уши напевать, чтобы она ноту выловила, то было бы неплохо", – цитирует Иосифа Пригожина .14 Ноя 2019 в 1:42 PSTНапомним, в четверг, 14 ноября, состоялся сольный концерт ведущей шоу "Дом-2" в зале "Известия Hall". Во время выступления сделала неожиданное заявление. Артистка сообщила поклонникам, что намерена участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение."