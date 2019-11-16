Актриса театра и кино Ирина Пегова стала участницей танцевального турнира Pro-Am. Роликом со своего выступления она поделилась на своей личной странице в Инстаграм.

Актриса театра и кино Ирина Пегова стала участницей танцевального турнира Pro-Am. Роликом со своего выступления она поделилась на своей личной странице в Инстаграм.На видео артистка исполняет самбу в паре со статным красавчиком – Евгением Раевым. Она облачена в ярко-синий соблазнительный наряд, а ее партнер выступает в черной рубашке и брюках."Ура 😀 Душа моя поет, душа танцует самбу! Подарок в студию, господа! Это минский конкурс pro am, чемпионат мира 3 место !!!! Женя спасибо за терпение и труд !", – подписала пост знаменитость.Поклонники пришли в восторг от творческого номера в исполнении Пеговой. "Вы прям парите. Летаете по паркету. Такая гибкая, пластичная. Потряс.", "Офигеть👍 Какая вы молодец 🤗", "Нереальная красотка! Какая грация! Браво👏", "Какая вы зажигательная, просто сумасшедший темперамент 👍", – восторгались фолловеры."Наблюдать за вами было одним удовольствием😍", – признался обожатель.Также свое восхищение выказали и звезды российского шоу-бизнеса. "Потрясающе! Ииииррррраааааа! Какие класные! Огонь!", – высказалась Любовь Толкалина. "Фантастика!❤️ – написал Виктор Добронравов.