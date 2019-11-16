В области много болевых точек, связанных с безопасностью детей во время их пути в школу.

Об итогах всероссийского мониторинга "Дорога в школу" сегодня говорили на круглом столе во Владимире. Его организовали сторонники Общероссийского народного фронта. К обсуждению пригласили представителей местного самоуправления, ГИБДД области, департамента образования.В области много болевых точек, связанных с безопасностью детей во время их пути в школу. Это и недостаточная освещенность или полное его отсутствие. Зачастую дети идут в школу по проезжей части, через гаражи и ветхие здания. Например, в Сновицах Суздальского района на территории школы торчат трубы теплосетей, подход не оборудован, нет дорожных знаков. Вечером ничего не видно. Учащиеся занимаются в две смены. Проходят мимо несанкционированной бани, которая считается в поселке злачным местом. Устранять нарушения необходимо, не дожидаясь беды, считают общественники.Сергей Сливин, член Владимирского регионального штаба ОНФ: «Чем больше я углублялся в те документы, которые имеются, то сразу приходил к выводу, что у каждой детской трагедии всега есть доля взрослой безответственности. Ну, наверное, нам подтвердят и органы все, кто далее расследует потом нарушения - это органы следствия, прокуратуры. Они потом находят недостатки, из-за которой случается данная беда».Вера Куликова