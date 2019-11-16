Все работы вокруг местной достопримечательности на данный момент приостановлены.

Все работы вокруг местной достопримечательности на данный момент приостановлены.Об этом заявил лично глава администрации города Василий Новиков на встрече с жителями. Накануне в Карабанове прошли публичные слушания по проекту изменений в правила землепользования и застройки города. На них присутствовали представители Белого дома, администрации Александровского района, депутаты горсовета. В зале было горячо - жители были настроены решительно. Но заверения властей о сохранении архитектурного достояния Карабаново встретили аплодисментами.Василий Новиков, глава администрации города Карабаново: «В рамках проведения работ общественность подняла вопрос о сохранении или сносе данного объекта. Был проведен опрос в соответствии с законодательством. Большинство людей высказалось за сохранение данного объекта. Администрация не оставляет это без внимания. На сегодняшний день работы приостановлены. Данный объект будет сохранен.»Напомним, что старинная кирпичная арка - туннель под железнодорожной веткой к Троицкой мануфактуре. Он был проложен во время строительства фабрик еще в 19 веке. В июне этого года рядом с аркой начались раскопки. Как заметил глава администрации города, поводом стало заявление одной их жительниц, что во время прогулки с маленьким ребенком в коляске на них упали элементы кирпичной кладки. И разбор арки- как выяснилось бесхозного объекта- проводился лишь с целью безопасности. Но карабановцы узнали, что в их городе должна появиться мусоросортировочная станция, и именно в районе арки размечена зона по утилизации мусора из Москвы. В итоге 10 ноября почти 3 тысячи человек вышли на антимусорный митинг. 14 ноября районные власти вновь уверяли карабановцев, что в их городе опасные зоны не появятся.Анатолий Фролов, замглавы Александровского района: «Мы приехали сюда с документами, которые готовы показать вам о том, что никаких заводов никаких свалок на территории Карабанова не планируется, и мы будем стоять на страже того, чтобы это не произошло.»В появилась информация, что водитель "КамАЗа", который снял видео о подъеме на вершину мусорной свалки, запретили въезд на полигон.