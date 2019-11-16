Федеральный суд в Александрии оставил под арестом экстрадированного из Израиля Алексея Буркова. Соответствующее решение огласил председательствующий на процессе судья Джон Андерсон. Он отметил, что пересмотрит его, если обстоятельства изменятся.

Федеральный суд в Александрии оставил под арестом экстрадированного из Израиля Алексея Буркова. Соответствующее решение огласил председательствующий на процессе судья Джон Андерсон. Он отметил, что пересмотрит его, если обстоятельства изменятся.По мнению судьи, характер дела Буркова, факт его экстрадиции из Израиля, отсутствие родственников в Штатах и их наличие за рубежом не могут дать предпосылок для того, чтобы россиянина можно было освободить под залог до начала судебного процесса. Андерсон отметил, что в деле имеется "серьезная доказательная база", сообщает РИА Новости.Россиянину грозит до восьмидесяти лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам. Его обвиняют в махинациях с кредитными картами, мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег. Ущерб от его действий оценивается в двадцать миллионов долларов. Буркова арестовали в Израиле в 2015 году. 11 ноября суд страны отклонил апелляцию адвокатов гражданина России на его экстрадицию в США. Российское посольство в Вашингтоне направило в госдеп ноту протеста.